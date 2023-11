La moglie, Stella Moris, ha ricevuto la pergamena dalle mani del sindaco Manfredi

Julian Assange è cittadino onorario di Napoli. E’ stata la moglie, Stella Moris, a ricevere la pergamena che sancisce la cittadinanza onoraria di Napoli dalle mani del sindaco Gaetano Manfredi venerdì al Maschio Angioino. Assange, fondatore di Wikileaks, è detenuto in Inghilterra da oltre quattro anni. “Un grande onore per Julian e per la nostra famiglia”, ha detto la donna ai giornalisti aggiungendo: “Lui sta soffrendo moltissimo per l’ingiusta detenzione, rischia di affrontare una condanna a vita negli Stati Uniti per qualcosa che non dovrebbe essere un crimine, perché esiste la libertà di stampa”. La cittadinanza onoraria, ha spiegato Manfredi, “è stata una volontà quasi unanime di tutti i rappresentanti politici in Consiglio comunale ed è testimonianza di un impegno sulla libertà d’informazione. Credo che sia un atto importante – ha aggiunto Manfredi – fatto da una città, Napoli, che ha sempre visto nella libertà di espressione un valore che va condiviso, rafforzato e portato avanti. E’ un momento molto complesso e non entro nelle dinamiche anche di relazioni internazionali che vanno rispettate, il messaggio che parte dalla città di Napoli è di rispettare il valore della libertà”.

