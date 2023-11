Maurizio Agricola: "Tempestivo l'intervento delle volanti"

Il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha tenuto una conferenza stampa all’indomani degli scontri registrati nella notte di martedì tra ultras dell’Union Berlino, giunti nel capoluogo partenopeo per il match di Champions League, e forze dell’ordine. “Daspo per 11 tifosi berlinesi che sono stati fermati e denunciati in seguito agli scontri. Evitato il contatto con gli ultras partenopei grazie all’intervento tempestivo delle volanti”, ha detto Agricola.

