Sono 11 i tifosi tedeschi dell’Union Berlino fermati martedì sera a Napoli a seguito degli scontri con le forze dell’ordine in centro città. Nella notte i fermi sono stati convalidati e tradotti in arresto: per dieci degli arrestati il reato contestato è devastazione e saccheggio, per uno i reati sono lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per tutti è stata avviata la procedura d’urgenza per il Daspo internazionale, che sarà notificato oggi. Nel ricostruire quanto accaduto ieri sera nel centro di Napoli, il questore Maurizio Agricola ha spiegato che “in circa 250 sono arrivati intorno alle 19.45 alla stazione ferroviaria. I reparti presenti li hanno scortati presso gli alberghi tutti limitrofi alla stazione. Intorno alle 22.30 sono usciti tutti incappucciati e vestiti allo stesso modo con una felpa bianca. Li abbiamo prima fronteggiati, abbiamo respinto il corteo che avevano iniziato a fare in direzione centro, si sono sparpagliati per le vie laterali, li abbiamo riagganciati a piazza Dante dove abbiamo avuto uno scontro abbastanza forte con loro con delle cariche e lancio di lacrimogeni. Nell’occasione la Digos e il Commissariato Secondigliano ha arrestato 11 berlinesi”.

I tafferugli “sono seguiti poi lungo via Monteoliveto fino a sotto la Questura e con cariche di alleggerimento sono stati respinti fino a farli rientrare a corso Umberto fino a piazza Garibaldi, dove poi sono rientrati definitivamente negli alberghi”. La partita di Champion League Napoli-Union Berlino si giocherà oggi alle 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Negozio devastato da ultras Union Berlino

Danni alle auto in sosta e all’arredo urbano cittadino sono stati causati dagli ultras dell’Union Berlino ieri sera nel centro di Napoli. In particolare, un esercizio commerciale di piazza Dante è stato “devastato”, fa sapere la Questura di Napoli. I tifosi berlinesi, circa 300, vestiti tutti con felpa bianca e volto coperto da sciarpa rossa, si sono scontrati con le forze dell’ordine, nei confronti delle quali hanno lanciato sanpietrini, mazze, aste di metallo e di legno, petardi e artifici pirotecnici. Sono in tutto 11 i tifosi tedeschi arrestati e nei confronti dei quali saranno emessi altrettanti Daspo internazionali con procedura d’urgenza.

Questore Napoli: “Da polizia tedesca poche informazioni”

“Avevamo notizie sull’arrivo degli ultra e sui possibili punti di incontro, ma sul flusso e sugli arrivi non c’è stata una forte collaborazione, non abbiamo avuto grandi informazioni. Dalla polizia tedesca non abbiamo avuto un feedback completo delle informazioni, non ci sono state informazioni complete che ci potessero consentire di fare un certo tipo di servizio. Ma capisco che non è sempre facile gestire l’informazione diretta di 2.500 persone che si muovono”. Lo ha detto il questore di Napoli, Maurizio Agricola, facendo il punto sugli scontri avvenuti ieri sera nel centro città tra tifosi dell’Union Berlino e forze dell’ordine.

“L’informazione che avevamo – ha spiegato Agricola – era che 2.380 tifosi si sarebbero mossi alcuni con i pullman direttamente da Berlino, altri con aerei, altri con treni. Mi rendo conto che è difficile monitorarli. Abbiamo chiesto quanti partivano, da dove e come arrivavano, ma non sempre è facile, quando le partenze non sono organizzate, riuscire a intercettare completamente le informazioni”. Oggi saranno quasi mille gli uomini e le donne delle forze dell’ordine in campo a Napoli per gestire l’ordine pubblico in vista di una partita, quella tra Napoli e Union Berlino in programma alle 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona, che non era considerata ad alto rischio ma comunque non serena. I rapporti tra le due tifoserie, che si sono “incontrate” per la prima volta due settimane fa a Berlino, non sono buoni anche per il rapporto di amicizia tra gruppi di ultras napoletani e quelli dell’Hertha Berlino, altra squadra della capitale tedesca. All’andata, ha ricordato Agricola, “qualcosa era già successo a Berlino con i napoletani. Non è una partita ad alto rischio ma già l’arrivo stesso di 2.380 persone crea comunque un’attenzione maggiore. Come in tutte le partite importanti, il numero del servizio è imponente e le partite anche internazionali con numero di tifosi ospiti importante richiede un servizio altrettanto importante. Ieri ne sono arrivati 250, gli ultra, quelli che hanno dato più problemi”. Oggi arriveranno a Napoli gli altri tifosi berlinesi: “I biglietti venduti sono 2.380 ma non è detto che tutti gli altri siano ultra”, ha concluso il questore di Napoli.

