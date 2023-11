A Venezia marea a 85 cm: Mose attivo

Prosegue l’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha devastato diverse regione tra cui la Toscana. Situazione ancora critica a Quarrata nel pistoiese: “”A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica.Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada.Ci aspettiamo anche problemi per il vento forte: se potete non mettetevi in strada!” Questo l’appello lanciato via social da Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata, in provincia di Pistoia.

Attivo il Mose a Venezia

Attivo il Sistema Mose a Venezia. Il Centro Previsioni Segnalazioni Maree informa che oggi, domenica 5 novembre, a Venezia il livello di marea potrà raggiungere 85 centimetri.Il Comune informa inoltre che causa cantiere ItalGas per la sostituzione di una tubatura, il percorso su passerella in caso alta marea dal ponte di S.Moisè a Salizada S.Miosè è temporaneamente sospeso.

A Roma linea 8 sospesa per caduta albero

A causa della caduta di un albero, che ha danneggiato la rete aerea all’altezza di via Pascarella, a Roma la linea del tram 8 è momentaneamente sostituita da bus nel tratto fra Piazza Venezia e Stazione Trastevere. L’evento non ha avuto conseguenze per le persone.I tecnici Atac, si legge in una nota, sono sul posto e stanno attendendo che i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere i rami, completino l’intervento per ripristinare la funzionalità della linea.

Toti: “In Liguria notte senza criticità, allerta mareggiate”

“Questa notte è trascorsa senza particolari criticità nonostante la forte pioggia che si è abbattuta su un territorio già fortemente colpito dal Maltempo. Rinnoviamo con maggiore forza l’appello rivolto ai cittadini di mantenere comportamenti volti alla massima prudenza, visto che per la giornata odierna è stato emesso avviso di bollino nero per mareggiate intense dal centro meteo funzionale di Arpal. Nei giorni scorsi si sono resi necessari alcuni interventi di soccorso a persone che, in modo sconsiderato, si sono avvicinate al lungomare e sono state travolte dalle onde. Invitiamo tutti a non recarsi lungo la costa per fare foto o video della mareggiata: il pericolo è molto elevato, nessuno deve correre rischi inutili”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone in merito alle possibili mareggiate previste oggi sulle coste liguri. Nelle prime ore della notte sono stati raggiunti i picchi di piena del fiume Magra ed Entella con una portata superiore alla precedente allerta ma senza nessun danno. Così come alle 5 di stamani si è raggiunto il picco di piena del Magra a 2.28 mt, leggermente sopra al primo livello di guardia ma senza preoccupazioni.A causa del Maltempo, invece, durante la notte si è verificato il distacco di una parte di roccia ad Orero, in Val Fontanabuona, nella strada comunale in frazione Casareggio. Al momento la strada non risulta percorribile.

