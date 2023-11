La furia della tempesta Ciaran ha provocato sei morti e due dispersi, oltre 20mila persone al buio per ore

La tempesta Ciaran è arrivata in Italia portando morte, fango e allagamenti. La situazione più critica in Toscana, dove si contano almeno sei vittime e due dispersi. Nella Regione si sono registrati venti fino a 150 chilometri orari e piogge mai così forti da almeno mezzo secolo. Oltre 20mila persone sono rimaste al buio per diverse ore. L’acqua ha invaso strade, case, allagato ospedali, fabbriche, centri commerciali e rotto argini dei fiumi stavolta nei territori di Prato, Pistoia e Pisa, così come a Campi Bisenzio. Il governo ha deliberato lo stato di emergenza nella Regione.

“Durante la notte si è continuato a lavorare laddove possibile e già da stamattina saranno operative le task force che sono arrivate dalle altre regioni d’Italia verso la Toscana” per far fronte ai danni causati dall’alluvione alle linee elettriche. “Permangono alcuni casi di allagamento e problemi di viabilità che rendono ancora impossibile l’accesso agli impianti. Ad ora sono 9.000 le utenze disalimentate dall’elettricità“. Lo comunica sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

In Toscana 1.500 interventi fatti dai vigili del fuoco

Nelle ultime dodici ore 617 vigili del fuoco, al lavoro con 143 automezzi, hanno svolto 1.500 interventi per il Maltempo e la conseguente alluvione che ha colpito alcune province della Toscana, in particolar modo le province di Firenze, Pisa e successivamente anche quelle di Prato, Pistoia e Livorno. Il Centro Operativo Nazionale di Roma, regia di ogni emergenza, ha potenziato il dispositivo di soccorso locale mobilitando risorse anche da fuori regione con moduli di contrasto al rischio acquatico, sommozzatori e 4 mezzi anfibi provenienti dal Lazio, Piemonte, Umbria, Calabria, Campania, Marche, Basilicata, Lombardia e Puglia. Attualmente 213 vigili del fuoco sono al lavoro nella provincia di Firenze, 158 in quella di Pisa, 104 a Pistoia e 142 nella provincia di Prato. Dei 1.500 interventi svolti, più di 140 le operazioni di soccorso a persone in difficoltà.

