Vittime in Francia, Spagna e Belgio, venti da record fino a 190 km/h

Con venti da record in Francia e in gran parte dell’Europa occidentale la tempesta Ciaràn ha provocato almeno sette morti e numerosi feriti giovedì nel continente. La violenta perturbazione ha devastato case, mandato in tilt i trasporti e causato blackout, come riporta l’agenzia Associated Press.

Raffiche di oltre 190 km/h hanno colpito la punta settentrionale della costa atlantica francese, sradicando alberi e facendo saltare i vetri delle finestre. Onde enormi si sono abbattute sui porti e sulle coste, mentre il vento ha abbattuto cartelli stradali e divelto tetti. Un camionista è rimasto ucciso quando il suo veicolo è stato colpito da un albero nella regione dell’Aisne, nell’entroterra della Francia settentrionale, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Clement Beaune. Un uomo di 70 anni nella città portuale di Le Havre, in Normandia, è morto a causa di una caduta dal balcone: sarebbe precipitato mentre soffiava un forte vento mentre cercava di chiudere le persiane. Almeno 16 persone sono rimaste ferite in Francia, sette delle quali erano operatori di emergenza.

Circa 1,2 milioni di famiglie francesi sono rimaste senza elettricità, ha dichiarato l’azienda elettrica Enedis in un comunicato. Tra queste, circa la metà delle case in Bretagna, la penisola atlantica più colpita da Ciarán. Enedis ha dichiarato che impiegherà 3.000 lavoratori per ripristinare l’energia elettrica quando le condizioni lo permetteranno.

Il vento ha raggiunto circa 160 km/h sulla costa della Normandia e circa 150 km/h nell’entroterra. Le autorità locali hanno chiuso foreste, parchi e spiagge in alcune regioni. Treni locali sono stati cancellati in tutta la Francia occidentale e tutte le strade della regione del Finistère, in Bretagna, erano state chiuse giovedì mattina. Il ministro dei trasporti Beaune ha esortato i cittadini a non mettersi alla guida e a prestare attenzione quando si attraversano zone con allerta meteo. ”Vediamo come le strade possano essere fatali in queste circostanze”, ha dichiarato all’emittente France-Info.

Vittime anche in Spagna e Belgio

Gran parte della Spagna è stata colpita da forti piogge e venti impetuosi, i parchi cittadini sono stati chiusi e diversi treni e voli sono stati cancellati. I servizi di emergenza di Madrid hanno dichiarato che una donna è morta dopo che un albero le è caduto addosso. Altre tre persone sono rimaste leggermente ferite nell’incidente avvenuto in una strada del centro città.

Due persone sono state uccise dalla caduta di rami di alberi nel centro di Gand, in Belgio, tra cui un bambino di 5 anni. Un bambino di 3 anni è rimasto leggermente ferito nello stesso incidente, ha dichiarato l’ufficio del procuratore di Gand in un comunicato. Un altro ramo ha colpito tre turisti tedeschi nel parco centrale della Cittadella di Gand, uccidendo una donna di 64 anni. La figlia è rimasta gravemente ferita, mentre il padre è rimasto illeso.

I media belgi hanno riferito che un uomo è rimasto gravemente ferito quando un muro è crollato a causa della tempesta nella città portuale di Anversa.

È stato emesso un avviso di tempesta per la costa del Mare del Nord in Germania e un avviso di venti forti per parte della costa del Mar Baltico. Le autorità hanno dichiarato che una donna di 46 anni è stata ferita mortalmente dalla caduta di un albero nelle montagne di Harz, nel nord della Germania. Allerte meteo sono state emesse anche per gran parte della Slovenia con l’avanzare della tempesta, e il porto adriatico di Capodistria è stato chiuso al traffico.

Black out e venti fortissimi in Gran Bretagna

Anche nel Regno Unito migliaia di persone sono rimaste senza corrente. Le forti raffiche hanno fatto saltare i tetti degli edifici e rovesciato gli alberi. Alcuni hanno dovuto evacuare le loro case mentre Ciarán si abbatteva sul sud dell’Inghilterra. Centinaia di scuole sono state chiuse nelle comunità costiere meridionali della Cornovaglia e del Devon, mentre gli alberi abbattuti e le inondazioni hanno ostacolato i pendolari del mattino.

Le compagnie ferroviarie hanno invitato i pendolari a lavorare da casa, se possibile, a causa della potenziale caduta di alberi e detriti sui binari. P&O Ferries ha dichiarato che il traffico turistico è stato allontanato dal porto di Dover, che ha sospeso le partenze. Una strada principale della città è stata parzialmente chiusa per motivi di sicurezza pubblica. La Maritime and Coastguard Agency ha esortato le persone a tenersi lontane dalla costa. “State lontani da situazioni pericolose”, ha twittato l’agenzia. “Un selfie in condizioni di tempesta non vale la pena di rischiare la vita”.

Simon Partridge, meteorologo senior dell’agenzia meteorologica governativa britannica Met Office, ha dichiarato che il peggio per l’Inghilterra sembra essere passato a metà della mattinata di giovedì. La tempesta “sta iniziando a perdere l’energia che aveva quando è arrivata”, ha detto.

L’Agenzia britannica per l’ambiente ha esortato la popolazione a prepararsi a eventuali inondazioni nell’entroterra, poiché il livello di alcuni fiumi rimane alto e il terreno è saturo. Poco dopo mezzogiorno, in tutta l’Inghilterra c’erano 82 avvisi di alluvione, che significa che si prevedono alluvioni, e 197 allarmi di alluvione, che significa che le alluvioni sono possibili.

“È possibile anche l’allagamento delle strade costiere a bassa quota e le persone devono evitare di guidare attraverso le acque alluvionali, poiché bastano 30 cm di acqua corrente per spostare l’auto”, ha dichiarato Ben Lukey, responsabile dell’agenzia per le alluvioni. Il Met Office ha dichiarato che la pressione media del livello del mare in Inghilterra e Galles nel mese di novembre è la più bassa di sempre, superando un record del 1916.

Nelle Isole del Canale della Manica, i venti hanno raggiunto i 144 km/h e i 160 km/h per ben tre ore. Hanno distrutto finestre, danneggiato auto e strappato tetti dagli edifici. I voli dagli aeroporti delle isole di Jersey, Guernsey e Alderney sono stati cancellati. Gravi danni provocati da chicchi di grandine più grandi di una pallina da golf La polizia di Jersey ha twittato che 35 persone sono state trasferite dopo che le loro case sono state danneggiate e altre tre sono state ricoverate in ospedale. Ha detto che gli alberi sono stati abbattuti in tutta l’isola. I media olandesi hanno riferito che diverse persone sono state colpite dalla caduta di alberi nei Paesi Bassi. Una persona è rimasta uccisa nella città meridionale di Venray.

