Il 33enne ha confessato di aver ucciso i genitori nel 2021 a Bolzano

La Corte d’assise d’Appello di Bolzano ha confermato anche in secondo grado la sentenza di ergastolo per Benno Neumair, il 33enne bolzanino reo confesso dell’omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli e dell’occultamento dei cadaveri. I fatti risalgono al gennaio 2021: la condanna in primo grado fu pronunciata lo scorso 19 novembre.

