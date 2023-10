La sentenza è attesa nei prossimi giorni

Al processo d’appello per Benno Neumair, la procura della Corte d’assise d’appello di Bolzano ha chiesto la conferma dell’ergastolo. Il 31enne bolzanino, reo confesso dell’omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli e dell’occultamento dei cadaveri, è stato condannato in primo grado all’ergastolo con un anno di isolamento diurno. La procuratrice generale della Corte d’appello Donatella Marchesini ha formulato la richiesta stamattina al termine del suo intervento in aula. Lo scorso aprile, la difesa aveva depositato ricorso puntando sul fatto che Benno non sarebbe stato capace di intendere e di volere al momento del duplice omicidio. La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

