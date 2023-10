Claudia Persia a LaPresse: "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti"

“Quando mio figlio è uscito da casa prima di scomparire era tranquillo, niente lasciava pensare che non sarebbe tornato”. Così a LaPresse Claudia Persia, la madre di Edoardo Camilli, il giovane di 17 anni di Roma di cui non si hanno più notizie dal 20 ottobre. Alto più di un metro e novanta centimetri, corporatura magra e un neo chiaro sulla guancia destra, le caratteristiche somatiche del ragazzo che vive al Testaccio. Al momento della scomparsa, Edoardo indossava un golf grigio chiaro con la zip, pantaloni della tuta con tasche laterali e scarpe Nike alte bianche con il baffo azzurro. La denuncia di scomparsa è stata presentata dalla famiglia alla stazione dei carabinieri di Roma Aventino. L’ultima localizzazione di venerdì scorso alle 19.30 posizionerebbe il telefonino di Edoardo a Centocelle. Il fratello del ragazzo scomparso fa parte dei giovani democratici del Pd in I Municipio.

La madre, attraverso i canali social, ha diffuso un appello a chiunque possa fornire elementi utili a ritrovare il figlio: “Chiamatemi se potete anche in forma anonima, abbiamo veramente bisogno dell’aiuto di tutti voi“. Nel suo strazio la donna si rivolge anche al figlio: “Edoardo, se invece sei tu ad ascoltare questo messaggio torna a casa, fai in modo di farci sapere dove sei e ti veniamo a prendere, ti aspettiamo e lo affrontiamo insieme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata