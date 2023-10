Ripercussioni lungo l'intera dorsale ferroviaria, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni

La circolazione ferroviaria nella Capitale, nello specifico tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina, è fortemente rallentata dalle 10:44 di oggi a causa di un guasto alla linea elettrica aerea di alimentazione dei treni avvenuto tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina. È ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del servizio.

Le cause del guasto – che hanno visto coinvolto un treno ad alta velocità arrestatosi in linea – sono in corso di accertamento. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, sottolinea Trenitalia sul suo portale, “possono subire ritardi, limitazioni di percorso ed essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o Cassino con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 200 minuti”.

Ripercussioni lungo l’intera dorsale Milano – Napoli e sulla Verona\Venezia – Roma, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni.

Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata