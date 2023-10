L'attore e comico in corteo con i migranti per denunciare le pessime condizioni nei Centri di permanenza per i rimpatri

L’attore Alessandro Bergonzoni ha partecipato alla manifestazione di Bologna contro l’apertura di un Cpr in Emilia Romagna. I migranti hanno preso parte al corteo con cori e striscioni per denunciare le pessime condizioni nei Centri di permanenza per i rimpatri. “Se i soldi messi per parlare con i tunisini e i libici fossero stati investiti in Europa per creare lavoro forse sarrebbero stati soldi ben spesi”, ha detto il comico e cabarettista.

