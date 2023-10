Il ricercatore egiziano a Roma per presentare il suo libro 'Sogni e illusioni di libertà. La mia storia'

Approda al Teatro Manzoni di Roma il tour italiano di Patrick Zaki, nel corso del quale l’attivista egiziano sta girando diverse città italiane per presentare il suo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”, edito da La Nave di Teseo. Nell’occasione, con Zaki hanno dialogato Luigi Manconi, presidente dell’associazione A Buon Diritto, Carlo Bonini, vicedirettore di La Repubblica, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Durante il dialogo Zaki è tornato anche sulla questione israelo-palestinese, sottolineando come questo sia un momento fondamentale per l’intera storia dell’umanità: “Noi difensori dei diritti umani condanniamo sempre la violenza e il terrorismo, ogni ripercussione, sopruso condotto contro i civili”. E poi conclude sull’importanza di arrivare a una risoluzione pacifica nel minor tempo possibile: “Gaza ha bisogno di pace ora. Occorre pensare ai civili, non a se stessi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata