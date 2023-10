In Italia ha pubblicato con Fandango e La nave di Teseo, il 10 ottobre esce il suo prossimo volume

Scrittore, poeta e drammaturgo norvegese, è Jon Fosse il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2023. Nato il 29 settembre 1959 a Haugesund, città nella regione dei fiordi bagnata dal Mare del Nord, Fosse attualmente vive a Grotten, nello Slottsparken di Oslo, in una residenza onoraria concessagli dal Re per i suoi meriti letterari. È il quarto scrittore norvegese a ricevere il Nobel.

Nel 2007 è stato insignito del titolo di cavaliere dell’Ordre national du Mérite in Francia. Le sue opere sono state tradotte in più di quaranta lingue. Nella sua lunga carriera è stato anche consulente letterario per una traduzione della Bibbia in norvegese. Jon Fosse scrive romanzi, racconti, poesie e opere per il teatro.

Vincitore di premi e riconoscimenti in patria, nel 2003 gli viene conferito il Cavalierato in Francia, e nel 2010 vince il Premio Ibsen per il Teatro. Secondo il Daily Telegraph, Jon Fosse merita di figurare tra i 100 geni viventi in tutto il mondo.

In Italia l’autore norvegese ha pubblicato con Fandango: ‘Melancholia’ è del 2009 e ‘Insonni’ del 2011. Più di recente, La nave di Teseo ha pubblicato ‘Mattino e sera’ (2019) e ‘L’altro nome. Settologia Vol. I-II’ (2021). E il 10 ottobre uscirà ‘Io è un altro. vol III e IV di Settologia’. Ha esordito nella scrittura nel 1983 con il romanzo ‘Raudt, svart’ (‘Rosso, nero’), sperimentando successivamente generi e stili eterogenei. La sua scrittura è asciutta, punta a raccontare la complessità delle relazioni, indagando temi come la comunicazione, il divario generazionale e la precarietà dei rapporti familiari e di coppia.

