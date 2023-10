I sindacati convocati a Palazzo Chigi in mattinata per discutere del futuro di Acciaierie D’Italia

Sono oltre 1000 i lavoratori dell’ex Gruppo Ilva previsti al corteo che oggi sfila per il centro di Roma. Da Taranto a Genova – mentre scattano le 24 ore di sciopero annunciate da Fiom, Fim e Uilm – gli operai sono partiti nella notte da tutti i siti del gruppo per arrivare nella Capitale e chiedere al governo un confronto sulla situazione delle acciaierie che – denunciano – versano in una situazione ormai gravissima. Pochi giorni fa il presidente di Accierie d’Italia, Franco Bernabè, aveva paventato il rischio di uno stop della fornitura di gas all’azienda, che deve pagare un downpayment di circa 100 milioni al fornitore. Le tute blu rivendicano il rispetto di quegli accordi che prevedono la salita dello Stato – già slittata dal 2022 al 2024 – in maggioranza, contro la linea tenuta invece da Palazzo Chigi che, al contrario, batte la strada della maggioranza al privato, Arcelor Mittal, con cui sta conducendo un dialogo serrato per arrivare ad un accordo con il colosso franco-indiano di cui però, per ora, non si hanno dettagli.

Ed è arrivata la convocazione per i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, per oggi a Palazzo Chigi alle 11.15 per discutere del futuro di Acciaierie D’Italia.

