Sulla D19 Diramazione di Roma sud nel tratto compreso tra Monteporzio Catone e Roma sud in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma è stata temporaneamente chiusa l’Area di Servizio Frascati est per una manifestazione di lavoratori dell’ex Ilva. Sul posto sono operative le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, al fine di fornire assistenza agli utenti in transito. Intorno alle 8, il traffico è stato bloccato per circa 15 minuti nel tratto compreso tra Monteporzio Catone e Torrenova in direzione del Grande Raccordo Anulare, con code che hanno raggiunto i 2 km. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra 1 km di coda in diminuzione verso il Grande Raccordo Anulare di Roma.

Il blocco del gruppo dei lavoratori ex Ilva è avvenuto lungo l’autostrada Roma-Napoli nei pressi del casello di Roma sud, in protesta contro il governo “che non mantiene le promesse”. Qualche momento di tensione con le forze dell’ordine intervenute sul posto. I lavoratori ex Ilva incroceranno le braccia oggi (venerdì 20 ottobre), e per 24 ore, in tutti gli stabilimenti del gruppo, da Taranto a Genova, da Novi Ligure a Racconigi.

