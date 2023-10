Sit in davanti ai cancelli del siderurgico ionico: "No all'ipotesi di amministrazione straordinaria"

“No al secondo bidone di Stato. Rispetto per Taranto”. È quando hanno scritto su un cartellone alcuni degli imprenditori del settore indotto dell’ex Ilva di Taranto che in mattinata hanno protestato davanti ai cancelli del siderurgico ionico per dire “no all’ipotesi di amministrazione straordinaria” e chiedere l’impegno del Governo per una “produzione ecocompatibile”.

La manifestazione di protesta è stata organizzata da Aigi, l’associazione indotto di Acciaierie d’Italia e General Industries, dopo la scissione avvenuta in Confindustria Taranto.Stando a quanto si apprende, una delegazione intende incontrare il prefetto di Taranto per consegnare un documento contenente le rivendicazioni.

