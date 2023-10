Così il neo procuratore di Napoli dopo la cerimonia di insediamento

(LaPresse) “Ci sono tante camorre e tanti livelli di camorra, non c’è una ricetta per una camorra. Bisogna adeguare e modellare gli investigatori e i magistrati in base al territorio dove andremo ad operare”. Così il neo procuratore di Napoli Nicola Gratteri, parlando ai giornalisti al termine dell’udienza di immissione in esercizio e possesso delle funzioni. “Ci sono dei collegamenti tra ‘ndrangheta e camorra da decenni – ha aggiunto Gratteri – dagli anni ’50 c’era una grande sinergia tra le famiglie storiche di camorra e ‘ndrangheta soprattutto del Reggino e della zona ionica della provincia di Reggio Calabria”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata