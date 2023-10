I fatti sono avvenuti in via Flaminia

Un 21enne ha perso la vita dopo essere stato travolto questa mattina da un’auto su via Flaminia 1179 a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea in gravi condizioni, poi il decesso. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, un Doblò e una Toyota adibita a taxi: entrambi i conducenti sono stati trasportati al San Filippo Neri per accertamenti.

Il giovane, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato investito mentre attraversava: l’auto ha poi sbandato centrando la seconda vettura che procedeva nel senso di marcia opposto. Si tratta dell’ennesima vittima di incidenti stradali nella Capitale.

Si chiama Gabriele Sangineto il 21enne morto dopo essere stato investito in via Flaminia 1179: il giovane è la 156esima vittima, sulle strade della Capitale, da inizio 2023. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato investito mentre attraversava: l’auto ha poi sbandato centrando la seconda vettura che procedeva nel senso di marcia opposto. Entrambi i conducenti sono indagati per omicidio stradale.

