La 58enne falciata sulle strisce pedonali mentre attraversava con il marito. Autista denunciato per omicidio stradale

La 155esima vittime sulle strade della Capitale è una turista milanese di 58 anni, falciata sulle strisce pedonali, nel centro Storico, mentre attraversava con il marito. La donna, di nome Laura Pessina, stava attraversando la strada in via del Teatro di Marcello, quando un Suv l’ha travolta. L’investimento è avvenuto martedì 17, ma la vittima è morta il giorno dopo al San Giovanni. Il marito invece è ancora ricoverato al Santo Spirito. L’investitore è stato denunciato per omicidio stradale.

