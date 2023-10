Nessuna traccia di bossoli o segni di sparo, né di feriti

Una telefonata anonima che avrebbe fatto scattare un falso allarme. C’è questo dietro quanto accaduto a Sanremo, in una delle piazze del centro intorno all’ora di pranzo quando qualcuno ha segnalato una sparatoria a pochi passi da via Pietro Agosti, una delle zone più frequentate della cittadina del ponente ligure. Tanto è bastato a far scattare le procedure d’emergenza: inizialmente si era parlato di un diverbio e una lite in ambito familiare degenerata nella presunta, ma non verificata, esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco.

Sul posto la polizia con 6 volanti e anche la scientifica che ha setacciato palmo a palmo il quartiere non trovando traccia alcuna di bossoli o segni di sparo, né di un ferito di cui inizialmente era stata ipotizzata la presenza, e nemmeno dello sparatore, indicato come in fuga.Tutto sembra essere nato da un errore che ha scatenato apprensione in città: prima una chiamata alle forze dell’ordine, che segnalava un uomo che avrebbe sparato al figlio, poi alcuni testimoni che avrebbero sentito rumori scambiati per colpi di pistola. La polizia ha anche controllato diverse abitazioni del quartiere ma senza trovare traccia di spari o persone ferite.

