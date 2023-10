In corso le ricerche della polizia

Sparatoria in centro a Sanremo nel primo pomeriggio: un uomo è rimasto ferito in modo grave nella zona di piazza Eroi. Secondo le prime ricostruzioni alcuni testimoni avrebbero assistito ad una lite al culmine della quale sarebbero stati sentiti due spari e un uomo è rimasto a terra ferito mentre l’altro è riuscito a fuggire. La zona è presidiata dalle volanti della polizia. In corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una sparatoria in un contesto familiare, l’uomo avrebbe sparato al figlio.

