Nelle immagini di LaPresse lo si vede mentre regge uno striscione durante la manifestazione

L’ex Br Francesco Giordano, compenente della brigata XXVIII marzo, considerato responsabile dell’omicidio del giornalista Walter Tobagi il 28 maggio dell’80, era presente al corteo pro-Palestina di Milano di sabato. Nelle immagini girate da LaPresse al corteo, si vede Giordano, noto per le sue posizioni anti Israele, in mezzo ai manifestanti. Giordano si è sempre professato estraneo all’omicidio, per il quale è stato condannato: ha finito di scontare la sua pena da diversi anni.

