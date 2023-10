L'attivista e ricercatore egiziano in piazza Maggiore con i migranti

Patrick Zaki ha partecipato alla manifestazione di Bologna contro l’apertura di un Cpr in Emilia Romagna. L’attivista è al fianco dei migranti che denunciano le pessime condizioni nei centri di permanenza per i rimpatri. Ibrahim, attivista africano, racconta il suo viaggio verso l’Italia per scappare dalla Libia, un Paese in cui non aveva diritti.

