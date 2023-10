Daniele Coppin responsabile della comunicazione ai microfoni di LaPresse

Daniele Coppin, responsabile della comunicazione della comunità ebraica di Napoli, parla ai microfoni di LaPresse del dramma che sta vivendo in queste ore la comunità. “Siamo attoniti e preoccupati per i nostri familiari in Israele. Quello che stiamo vedendo è solo l’inizio. I terroristi di Hamas vogliono lo sterminio del popolo ebraico”. Dopo l’incontro in Prefettura, sono stati rafforzati i controlli della Digos sulla sinagoga e sui due cimiteri ebraici della città.

