Parla il presidente Victor Fadlun: "Unico modo è porci al fianco di Israele"

Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, ha parlato del nuovo conflitto scoppiato tra Israele e Hamas. “Stiamo assistendo ad un nuovo tipo di guerra, un orrore nel quale bambini, donne vengono assaliti nelle loro case uccisi, ammazzati. I pochi sopravvissuti portati via in luoghi oscuri dove saranno vittime di chissà quali sofferenze – ha spiegato Fadlun – Questo modello di orrore è pronto per essere esportato nei nostri Paesi, in Occidente, intendo anche in casa nostra in Italia, Europa in America. L’unico modo per evitare tutto questo è porci al fianco di Israele”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata