Lo ha confermato Salvatore Burrafato, presidente di Gesap (Gestione aeroporto Palermo)

“L’emergenza incendi che si è aggiunta a quella di Fontanarossa ha compromesso significativamente l’operatività del terminal dello scalo aeroportuale Falcone e Borsellino di Palermo; c’è voluto un po’ di più per tornare alla normale operatività che da stamani è assicurata”. Lo ha detto a LaPresse Salvatore Burrafato, presidente di Gesap (Gestione aeroporto Palermo), la società che gestisce l’aeroporto. In questi giorni la struttura ha dato accoglienza e assistenza a circa 36 mila persone “Abbiamo 30 mila passeggeri al giorno, più quelli dirottati dall’aeroporto di Catania, circa 36 mila – ha concluso Burrafato – I voli sono tutti garantiti da oggi (mercoledì) sia il traffico ordinario che quello per Catania. In tutto 14 voli”.

