Le due vetture si sono scontrate senza gravi conseguenze

Incidente tra l’auto di scorta del presidente del Senato Ignazio La Russa (che non era nella vettura) e un mezzo dei vigili del fuoco a Milano, in via Castel Morrone, dove le due vetture si sono scontrate, per fortuna senza gravi conseguenze. Tre le persone coinvolte, 2 in codice verde e una in codice giallo, soccorsi dal personale di Areu 118 e trasferiti all’ospedale Policlinico e Gaetano Pini. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente viaggiavano con sirene e lampeggianti accesi. I carabinieri percorrevano via Castel Morrone in direzione Corso XXII Marzo e sono transitati con il verde. I vigili del fuoco percorrevano via Modena in direzione piazza Novelli. Sul posto la polizia locale di Milano Beccaria.

