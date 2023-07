Nel pomeriggio è stata ascoltata l'amica che era con lei quella sera

Il quadro di accuse nei confronti di Leonardo Apache La Russa è stato confermato oggi durante l’audizione della 22enne che ha denunciato il figlio del Presidente del Senato per una violenza sessuale che sarebbe avvenuta la notte fra il 18 e 19 maggio dopo una serata all’Apophis Club di Milano. Il procuratore aggiunto Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro con gli investigatori della squadra mobile di Milano hanno sentito questa mattina dalle 11.30-12, per circa tre ore, la ragazza. Nel pomeriggio è stata ascoltata l’amica che era con lei quella sera e che avrebbe provato a portarla via dal locale senza riuscirci.

È in corso in queste ore, probabilmente fino a tarda serata, la raccolta di dichiarazioni invece di altre due giovani: la sua migliore amica, non presente nel club milanese di via Merlo 3, ma alla quale al mattino la 22enne si è rivolta raccontandole “cosa era successo”. È lei infatti che la invita a recarsi al pronto soccorso – come poi accadrà intorno alle 16 – rendendosi disponibile ad accompagnarla, la raggiunge poi a casa e la convince a parlare con la madre dell’accaduto. Infine una terza giovane, testimone oculare dei fatti, conosciuta per la prima volta la sera stessa del 18 maggio.

