Secondo caso di suicidio assistito in Italia. La signora “Gloria”, nome di fantasia di una paziente oncologica veneta di 78 anni, è deceduta la mattina di domenica 23 luglio tramite l’aiuto alla morte volontaria, reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato-Antoniani. “La sanità del Veneto ha evitato a Gloria una morte tra sofferenze che non avrebbe mai voluto”, ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. “Il fatto che l’aiuto sia arrivato nella Regione presieduta da Luca Zaia della Lega dimostra che su questo tema non valgono i recinti dei partiti e delle coalizioni, ma conta la sensibilità nei confronti delle persone che soffrono e delle loro scelte”, ha concluso Cappato.

