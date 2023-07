In manette anche l'ex marito della donna

Quattro persone, tre uomini e una donna, sono stati fermati dai carabinieri di Treviso che indagano sull’omicidio di Margherita Ceschin, 72enne trovata senza vita lo scorso 24 giugno nella propria abitazione di Conegliano. Gli arrestati sono il presunto mandante del delitto, l’ex marito della donna, di 80 anni, che avrebbe agito in concorso con una 32enne di origini dominicane e di due connazionali della donna, un 38enne ed un 41enne, quest’ultimo trovato pure in possesso di circa tre etti di cocaina. Le indagini erano da subito state avviate seguendo, parallelamente, la pista della rapina finita tragicamente e quella del delitto maturato in contesto familiare. All’origine dell’omicidio ci sarebbero stati, secondo gli investigatori, “motivi economici connessi con la pratica di divorzio tra i due coniugi, aggravati dal rancore nutrito nei confronti della donna dall’ex marito”. I fermati sono stati rintracciati nel trevigiano e non hanno opposto resistenza. Al termine delle formalità di rito sono stati condotti nelle carceri di Treviso e Venezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata