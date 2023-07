Controlli della Guardia di Finanza tra Caerano di San Marco e Nervesa della Battaglia

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso (con il supporto di Vigili del Fuoco, S.P.I.S.A.L., Ispettorato del Lavoro e A.R.P.A.V. di Treviso) hanno eseguito tre controlli in altrettante aziende tessili, tutte amministrate da stranieri, tra i comuni di Caerano di San Marco e Nervesa della Battaglia. Due dei tre laboratori erano gestiti in condizioni di degrado e pericolo tali da indurre i finanzieri del Gruppo di Treviso e della Tenenza di Montebelluna ad adottare provvedimenti di sequestro preventivo d’urgenza, successivamente convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale. Gli amministratori delle due aziende, che operavano sulla base di commesse ricevute da imprese locali, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso, a vario titolo, per violazioni delle norme volte a prevenire gli incendi e gli infortuni sui luoghi di lavoro, nonché di irregolarità in materia urbanistica. L’approfondimento della posizione delle tre ditte che gestiscono i laboratori, con un fatturato annuo di circa 150 mila euro e da due a cinque operai alle dipendenze, anch’essi di nazionalità straniera, ha poi permesso di accertare pendenze tributarie che ammontano a circa 850 mila euro, con riferimento agli anni d’imposta a decorrere dal 2013.

