Nella giornata in cui celebra il sessantesimo anniversario della Crui, l’Assemblea dei Rettori si ferma per un minuto e applaude l’epilogo atteso da anni. Patrick Zaki, ricercatore dell’Università di Bologna e attivista, è libero. Il presidente egiziano al-Sisi gli ha concesso la grazia e il diritto all’espatrio. Durante l’assemblea i rettori hanno auspicato risultati analoghi per altri due casi che li preoccupano. Da una parte, il caso di Giulio Regeni, ancora in attesa di una risposta chiarificatrice. Dall’altra, la detenzione del ricercatore dell’Università del Piemonte Orientale, Ahmadreza Djalali, trattenuto nel braccio della morte in Iran e accusato di spionaggio nonostante l’assenza di prove

