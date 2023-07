L'attivista sarà rilasciato dal commissariato egiziano, poi partirà verso il Belpaese

Dopo la grazia ottenuta dal presidente egiziano el-Sisi, Patrick Zaki verrà rilasciato dal commissariato egiziano in cui è denuto, poi rientrerà in Italia. La notizia del suo rilascio, accolta con gioia da più parti, è stata pubblicata ieri sulla gazzetta ufficiale e arriva all’indomani della condanna dello studente e attivista egiziano da parte del tribunale d’emergenza di Mansoura per la sicurezza dello Stato, a seguito della quale era stato nuovamente arrestato.

Oltre a Zaki, nel decreto di grazia firmato da el-Sisi, ci sono i nomi anche di altri tre uomini e due donne. Tra questi anche l’attivista per i diritti umani Mohammd el-Baqer.

Tajani: “Ruolo determinante Italia per grazia, azione corale”

L’Italia e la sua diplomazia “hanno avuto un “ruolo determinante, insieme alla nostra intelligence, come ha detto anche il presidente del Consiglio ci siamo mossi fin dall’inizio per cercare di ottenere la grazie per Zaki. Ho ribadito più volte al presidente Al Sisi la necessità di liberare questo giovane ricercatore. Ricordo sempre di essere stato ottimista”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, a ’24 Mattino’ su Radio 24. “È stato un lavoro corale e alla fine il presidente egiziano ha deciso di concedere la grazia. È una bella notizia per tutti, ora questo giovane ricercatore potrà venire nel nostro paese, lavorare e avere una bella carriera davanti”, ha aggiunto Tajani.

Calenda: “è successo del governo, fatto complimenti a Meloni”

La grazia concessa a Patrick Zaki un successo del governo Meloni? “Sì, va detto con grande chiarezza. Ieri ho fatto personalmente e pubblicamente i complimenti a Giorgia Meloni, credo che sia un lavoro che ha fatto Meloni e che sia un merito che gli vada riconosciuto senza se e senza ma”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a ‘Start’ su SkyTg24, commentando la decisione del presidente egiziano Al Sisi di concedere la grazie all’attivista e ricercatore Patrick Zaki.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata