Salve le sorelle di 15 e 17 anni che erano in acqua con lei

Tragedia in mare nella spiaggia di Porto Alabe a Tresnuraghes, in provincia di Oristano: una bambina di 10 anni è annegata mentre nuotava tra le acque agitate dal vento di Maestrale. Insieme a lei anche le sorelle di 15 e 17 anni, salve e trasportate in ospedale. Vani i soccorsi per la piccola. Sul posto sono intervenuti immediatamente 118 e capitaneria di porto di Bosa, che ha recuperato il corpo della bambina quando ormai non c’era più niente da fare.

La bambina di 10 anni e le due sorelle si erano tuffate in mare nonostante il vento fosse intenso e le onde fossero alte. La più piccola non è riuscita a tornare a riva ed è morta, la sorella di 15 anni è stata ricoverata in ospedale con una sindrome da annegamento; ricoverata anche l’altra sorella di 17 anni, che non corre pericolo di vita.

