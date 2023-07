Stava giocando con altri bambini quando è caduta in acqua, sulla dinamica indagano le forze dell'ordine

Una bambina è annegata nella piscina di fronte a un casolare a Casaltone, in provincia di Parma, questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, la bimba, che avrebbe circa un anno e mezzo e che avrebbe origini straniere, stava giocando in un complesso che comprende case in ristrutturazione. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine.

