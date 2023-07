Stroncato dal caldo mentre manovrava una gru

Tragedia questa mattina, a Jesi, al cantiere Amazon di via Coppetella, dove un lavoratore, stroncato dal caldo, è morto per un infarto. La vittima è un operaio specializzato di 75 anni, campano, che stava manovrando una gru. E’ il secondo morto sul lavoro in un giorno.

Improvvisamente l’uomo si è accasciato sul volante del mezzo meccanico e nonostante l’intervento tempestivo dei colleghi e dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Il cuore aveva smesso di battere. Sul posto sono intervenuti i sanitari ma hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri.

