Nel giro di poche ore sono morti altri due operai, uno in Sicilia e l'altro in Calabria, mentre erano impegnate in diversi cantieri

Due persone sono morte nel giro di poche ore, mentre erano impegnate in due diversi cantieri, uno in Sicilia e uno in Calabria. La prima vittima è un operaio di 59 anni morto dopo avere sbattuto violentemente la testa in un cantiere di Augusta, in provincia di Siracusa. Sul fatto ha aperto un’inchiesta la Procura aretusea. Il secondo morto sul lavoro è un operaio di 34 anni di origini rumene precipitato da una impalcatura a Rosarno. L’uomo stava lavorando in un cantiere edile impegnato nella ristrutturazione della facciata di un immobile.

Di seguito un elenco non esaustivo delle vittime sul lavoro nel 2023. SASSARI, 3 GENNAIO – Stava lavorando per sistemare il manto stradale in un cantiere della strada provinciale ‘Buddi Buddi’ quando all’improvviso un camion l’ha investito provocandogli un gravissimo trauma toracico. Un operaio di 23 anni è morto al Santissima Annunziata di Sassari a seguito dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata in un cantiere della stessa strada, nonostante i pronti soccorsi del 118. VERBANIA, 3 GENNAIO – Incidente mortale sul lavoro a Stresa (Verbania) in Piemonte. Un uomo di 53 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato dal suo stesso camion in via Vignolo. Il mezzo era parcheggiato in discesa e si è mosso, schiacciando l’autista, che era sceso, contro il muro di un’abitazione. CHIETI, 3 GENNAIO – È morto nello stabilimento in cui stava lavorando a Mozzagrogna, in provincia di Chieti, un operaio di 57anni residente a Lanciano e originario della Macedonia, adetto del reparto macelleria di un salumificio di Villa Romagnoli. L’uomo è morto probabilmente per un malore ed è caduto a terra, davanti al figlio. Sono intervenuti i soccorsi, ma qualsiasi tentativo di rianimare l’operaio è stato vano. Sul posto i carabinieri. NAPOLI, 12 GENNAIO – Un operaio di 22 anni, Antonio Golino, ha perso la vita nel Napoletano per un incidente avvenuto nell’azienda M&C di Caivano, nella zona industriale, alle 8.30 del mattino. Da una prima ricostruzione il giovane di Marcianise, nel Casertano, pare sia rimasto schiacciato da un bancale dentro lo stabilimento che si occupa di confezionamento di prodotti alimentari. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Caivano. Indagini per accertare la dinamica. NOVARA, 12 GENNAIO – È morto un uomo di 60 anni era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto al cimitero di Castelletto Ticino (Novara). L’uomo era stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso. VILLORBA (TV), 16 GENNAIO – Incidente sul lavoro in una cava di ghiaia di Villorba, nel Trevigiano. Un operaio di 32 anni è morto dopo essere rimasto incastrato nel nastro trasportatore, finendo sotto un cumulo di ghiaia. FOGGIA, 16 GENNAIO – Un operaio di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un macchinario, alla periferia di Foggia. Stando a quanto si apprende, la tragedia è avvenuta nel pomeriggio in zona Salice. L’uomo era impegnato in attività di manutenzione del mezzo pesante.ROMA, 20 GENNAIO – L’autista di un camion è morto dopo che il braccio elevatore del mezzo ha urtato dei pannelli di cemento che hanno investito la cabina. È successo stamattina intorno alle 6 in Via Stella Polare,21 nel Comune di Fonte Nuova. Inutili i soccorsi per l’uomo che è morto sul colpo. RODENGO SAIANO (BS), 20 GENNAIO – Incidente mortale a Rodengo Saiano, nel Bresciano, dove un camionista di 64 anni, di origine serba, è rimasto schiacciato da una lamiera in metallo, morendo sul colpo. Da una prima ricostruzione, la lastra avrebbe fatto parte del carico che l’uomo trasportava per la ditta serba per cui lavorava. Ancora da chiarire la dinamica precisa anche se non è escluso che il 64anne possa essere sceso dal camion per aiutare a scaricare la merce, rimanendo vittima dell’incidente. VITTORIA (RG), 23 GENNAIO – Un uomo di 69 anni, Nunzio Gaggia, è morto in ospedale per le gravi ferite riportate nella caduta dal secondo piano di un edificio in via Cristoforo Colombo a Vittoria in provincia di Ragusa. Da quanto si apprende l’uomo stava facendo un sopralluogo per dei successivi interventi allo stabile quando è precipitato da un’altezza di otto metri. LAMEZIA TERME (CZ), 31 GENNAIO – Un meccanico di 54 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi in una officina di Lamezia Terme (Catanzaro). L’uomo è rimasto schiacciato da un camion che stava riparando. Immediati ma inutili i soccorsi. CATANIA, 13 GIUGNO – Un operaio edile ha perso la vita mentre stava realizzando un solaio di una palazzina in via Famiglia Santagati a Misterbianco in provincia di Catania. Angelo Leo, 56 anni, è precipitato da un’altezza di oltre tre metri. CASTEGNATO (BRESCIA), 13 GIUGNO – Un operaio è morto a Castegnato, in provincia di Brescia cadendo da un traliccio dell’alta tensione, da una altezza di circa 50 metri. L’incidente è avvenuto a via Padana Superiore 111/a. MILANO, 22 GIUGNO – Un operaio 25enne di origine moldava muore 6 giorni dopo essere caduto da una impalcatura nello stabilimento di Fincantieri di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. CAGLIARI, 27 GIUGNO – Un uomo di 40 anni perde la vita a Carbonia, in provincia di Cagliari, stritolato dalle lame della mototrebbia su cui era intento a lavorare. CASERTA, 29 GIUGNO – Un fornaio di 54 anni di Maddaloni, in provincia di Caserta, muore folgorato mentre lavora in panificio. SIRACUSA, 30 GIUGNO – Ad Augusta, in provincia di Siracusa, un uomo di 59 anni muore sbattendo violentemente la testa mentre esegue delle operazioni di carico e scarico sabbia in un cantiere aretuseo. REGGIO CALABRIA, 30 GIUGNO – Un operaio di 34 anni di origini rumene muore dopo essere caduto da una impalcatura a Rosarno. L’uomo stava lavorando in un cantiere edile impegnato nella ristrutturazione della facciata di un immobile.

