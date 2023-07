Il capoluogo sardo svuotato, in città non si vedono nemmeno i turisti

Cagliari è tra le 23 città da bollino rosso per il Ministero della Salute. Qui le colonnine di mercurio hanno già raggiunto la cifra di 40°. Temperature impossibili che hanno di fatto reso deserta la città dove non si vedono nemmeno i turisti che solitamente affollano le strade in questo periogo dell’anno.

