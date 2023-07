La tragedia è avvenuta nei boschi di Terzolas

Stava tagliando della legna per uso personale quando, per cause ancora in via di accertamento, è stato travolto da un albero che aveva appena abbattuto. È successo nella tarda mattina nei boschi di Terzolas, nella trentina val di Sole. La vittime è Carlo Misseroni, 69 anni, residente in paese. A dare l’allarme è stato un passante che ha scoperto il corpo senza vita dell’uomo. Immediato l’arrivo dei soccorsi: i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del 69enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Malé, che stanno accertando la dinamica dei fatti, i vigili del fuoco della zona e il Soccorso alpino speleologico.

