Era in acqua insieme ad altri bambini per giocare, il piccolo aveva 6 anni. Per lui non c'è stato niente da fare

Tragedia questa mattina a Margherita di Savoia, nella sesta provincia pugliese (Barletta-Andria-Trani): un bambino di sei anni è annegato nelle acque antistanti un lido. Stando a quanto si apprende, aveva raggiunto il mare assieme ad altri bambini per giocare, nell’ambito delle attività organizzate dal centro estivo a cui era iscritto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma per il bambino non c’è stato niente da fare. Il bimbo viveva a Trinitapoli.

