Gli incidenti avvengono anche in pochi centimetri di acqua: i più piccoli vanno sempre sorvegliati

Pare sia sfuggito al controllo dei genitori il bimbo di due anni morto annegato in una piscina in provincia di Modena, lunedì 3 luglio. Tra il 2015 e il 2019 sono stati identificati e analizzati in Italia 2.096 casi di incidente in acqua, di cui 1.209 mortali. Quelli che hanno riguardato gli under 10, sempre tra il 2015 e il 2019, sono stati 243 e di questi, 137 sono avvenuti in piscina. La fascia d’età fra zero e 10 anni ha riguardato il 13,9% degli incidenti: 292 i casi totali, di cui 49 bambini deceduti. Di questi 49, sono 24 quelli morti in piscina.

Per limitare il più possibile tragedie come queste, l’Osservatorio per una Strategia Nazionale di prevenzione degli annegamenti ed incidenti in acque di balneazione, del Ministero della Salute, ha elaborato alcuni consigli. Dal recintare le piscine al coprirle con un telo quando non si usano. Dal togliere tutti i giocattoli a far indossare le cuffie ai più piccoli. La prima e più importante indicazione resta comunque quella di sorvegliare costantemente i più piccoli quando fanno il bagno. È bene poi iscrivere i bimbi a un corso di nuoto e acquaticità. Anche se va tenuto presente che gli incidenti in acqua possono accadere a tutti i bambini, anche quelli che sanno nuotare.

COSE DA SAPERE

Un bambino molto piccolo – fino ai 3 o 4 anni di età – può trovarsi in difficoltà anche in pochi centimetri di acqua. Per annegare, inoltre, sono sono sufficienti dai 3 ai 6 minuti. Per questo è importante non distrarsi. Anche perché un bimbo che si trova in difficoltà in acqua non riesce a gridare o a chiedere aiuto.

COSA FARE

Il consiglio fondamentale è sorvegliare i bambini. Vigilare in maniera efficace significa mantenere un costante contatto visivo e uditivo e trovarsi a portata di mano in caso si debba intervenire. Il tempo che occorre per recuperare il bambino che è sparito dalla propria visuale può essere fatale. E quelli che possono sembrare pochi istanti, magari quelli impiegati per fare una telefonata, in realtà possono essere minuti. Se per qualunque motivo ci si deve allontanare o distrarsi, anche per pochi attimi, chiedere a un altro adulto fidato di mantenere il contatto visivo. I bambini molto piccoli – da zero a 5 anni – non devono mai restare soli: in acqua con loro deve esserci sempre un adulto. Mai dare la responsabilità di vigilare un bambino ad un altro bambino, anche se più grande. Nelle piscine delle strutture sportive o ricreative assicurarsi della presenza del bagnino di salvataggio.

SORVEGLIANZA COSTANTE

Non lasciare i bambini da soli – neanche per pochi istanti – se è possibile che nelle vicinanze ci possano essere specchi d’acqua anche piccoli – piscine, piscine gonfiabili, vasche da bagno, tinozze – o se non si conosce il territorio, quindi se non è esclusa la presenza di canali, pozzi, laghi, fiumi o torrenti. Alcuni annegamenti in tenera età avvengono perché i bambini escono dal proprio giardino o da quello di casa di amici o di un agriturismo per esplorare l’ambiente circostante, all’insaputa degli adulti.

SICUREZZA

Recintare le piscine: l’adozione di recinzioni a 4 lati o con isolamento e cancello auto-chiudente e auto-bloccante è un’efficace strategia di prevenzione. In alternativa – o in aggiunta – coprire le piscine con gli appositi teli quando non si usano. Svuotare sempre le vasche da bagno, le piccole piscine gonfiabili, i serbatoi, le bacinelle, dopo averle usate. Togliere tutti i giocattoli dalla vasca o dalla piscina dopo l’uso per evitare che il bimbo ne venga attratto e cerchi di recuperarli. Far indossare ai piccoli la cuffia, soprattutto se hanno i capelli lunghi per evitare il rischio che si impiglino nei bocchettoni di aspirazione delle piscine. Questi ultimi che vanno sempre protetti con apposite grate, controllando che non vengano mai rimosse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata