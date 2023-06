Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, su Facebook

“Profondamente sconvolto per il brutale omicidio di Michelle Maria Causo, una giovanissima donna di appena 17 anni, uccisa orribilmente a Primavalle. Una violenza inaudita che lascia sgomenti, l’ennesimo inaccettabile femminicidio”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri su Facebook.

“Michelle, come raccontano amici e conoscenti, era una ragazza allegra che amava la vita e lo studio, conosciuta da tutti nel quartiere – prosegue – Non è giusto che le sia stata brutalmente strappata la vita. In questo momento di dolore, voglio esprimere il mio profondo cordoglio ai familiari, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene.

Tutta la nostra città è solidale e si stringe alla comunità di Primavalle davanti a questa tremenda e ingiusta morte che ha privato una giovane donna del suo futuro. Condanniamo fermamente la violenza di genere in tutte le sue forme. Dobbiamo tutti rafforzare l’impegno per contrastarla, prevenirla e per sostenere le donne che la subiscono”, ha aggiunto.

