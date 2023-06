Foto da Facebook

Sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà

Due 16enni sono stati fermati dai carabinieri per l’omicidio di Freferick Akwasi Adofo, il clochard 40enne ghanese trovato morto martedì in via Principe di Piemonte a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. I militari hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti dei due giovani. Sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato pestato in strada, avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di una corte condominiale, dove è stato soccorso ancora in vita. È morto al pronto soccorso, nell’ospedale di Nola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata