Potrebbe essere stato aggredito da due giovani, l’uomo trovato morto nella tarda serata di ieri, in via Principe di Piemonte a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. L’uomo non è ancora stato identificato, potrebbe trattarsi di un clochard. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo sarebbe stato pestato in strada, avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di una corte condominiale, luogo in cui è stato soccorso ancora in vita.

Non è stato picchiato mentre dormiva, ma è morto al pronto soccorso, nell’ospedale di Nola, dove era stato traferito. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna per ricostruire la dinamica.

