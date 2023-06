In un parco alla periferia est della Capitale

Il cadavere di un uomo con un profondo taglio alla gola è stato trovato nella notte in un parco alla periferia est di Roma. La vittima, un cittadino nordafricano, indossava una parrucca ed era riversa a terra nel parco Madre Teresa di Calcutta, in Via delle Gardenie, quartiere di Centocelle. Sul caso indaga la squadra mobile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata