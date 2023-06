Le esequie sono iniziate alle 11.30

Bara bianca e fiori rossi in chiesa a Bologna per i funerali di Flavia Franzoni, moglie dell’ex premier Romano Prodi, morta il 13 giugno. Anche fuori dalla chiesa posizionate corone di fiori bianchi e rossi. Le esequie sono iniziate alle 11.30, prima era prevista la camera ardente: tanti gli esponenti politici arrivati per dare l’ultimo saluto a Franzoni.

