“Ha vissuto tutto il suo impegno, la sua fede religiosa, il suo impegno civile a servizio degli altri”. Lo ha detto Massimo D’Alema, appena arrivato a Bologna per i funerali di Flavia Franzoni, scomparsa nei giorni scorsi a seguito di un malore. La moglie di Romano Prodi è deceduta il 13 giugno mentre stava facendo trekking lungo la via Francigena insieme al marito: Franzoni ha accusato un malore. Inutili i soccorsi.

“Flavia Franzoni era una donna molto umile, molto attenta e molto impegnata. Abbiamo condiviso con lei tanti momenti, in questa simbiosi forte, profonda, di amore con Romano”. Lo ha detto il fondatore e presidente di Libera, don Luigi Ciotti, che è arrivato a Bologna nella Chiesa di San Giovanni in Monte per portare il proprio cordoglio all’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. “Prodi è un uomo che la politica l’ha vissuta proprio come servizio per il bene comune”, ha aggiunto don Ciotti.

Lepore: “Con lei lavorato per città più inclusiva e giusta”