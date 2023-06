Sul corpo di Matteo Fiorini, secondo le prime informazioni, erano presenti ferite di arma da taglio

Il cadavere di Matteo Fiorini, 34 anni, è stato trovato in un’abitazione a Ghiffa, Verbania, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni sul corpo erano presenti ferite d’arma da taglio: l’ipotesi è che si tratti di un omicidio. La vittima è stata trovata senza vita nella sua abitazione dopo che i parenti avevano dato l’allarme. Sul caso indaga la polizia di Verbania. Secondo fonti vicine agli investigatori, diverse persone vengono sentite proprio in questi minuti per capire cosa sia accaduto. Il sopralluogo del magistrato di turno è ancora in corso.

