Contenevano il LILIAL, composto chimico tossico e vietato con Regolamento UE. Tre le persone denunciate

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Verbania ha sequestrato quasi 270mila cosmetici contenenti una sostanza dichiarata nociva per la salute. Tre i soggetti denunciati a piede libero. In due punti vendita, nei comuni di Verbania e Cannobio, sono state trovate 157 confezioni di deodoranti, saponette, shampoo e bagnoschiuma contenenti il Butylphenyl methylpropional, più comunemente denominato LILIAL: un composto chimico comunemente usato come profumo nei preparati cosmetici e nelle polveri per bucato, vietato con Regolamento UE 2021/1902. Una sostanza, dunque, ritenuta cancerogena e tossica. Le forze dell’ordine, poi, sono riuscite a risalire alle società che fornivano e mettevano in commercio questi prodotti.

