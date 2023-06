La dedica lasciata nella notte fuori da Villa San Martino

“Grazie in eterno presidente“. È la dedica lasciata nella notte sotto forma di grande striscione, lungo circa 20 metri a firma ‘Curva Davide Pieri‘ (un gruppo di tifo organizzato dell’AC Monza) su una siepe vicino all’ingresso di Villa San Martino ad Arcore. Sono tutte dimostrazioni di affetto lasciate da simpatizzanti di Silvio Berlusconi – deceduto lunedì 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni – che si vanno ad aggiungere a quelle già deposte in precedenza. Poco distante sono ormai decine anche le bandiere, sciarpe, magliette di Milan, Monza e Forza Italia lasciate come ricordo. Decine sono anche i mazzi di fiori, alcuni pupazzi, ceri votivi, biglietti con dediche. Tra gli altri oggetti spunta anche una maglietta del Napoli. Davanti alla villa fin dalle prime ore del mattino e sotto la pioggia sono arrivate troupe televisive e giornalisti italiani e stranieri, in attesa delle personalità politiche e dei familiari per la camera ardente in forma privata allestita all’interno della dimora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata